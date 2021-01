Cade dalle scale mentre fa le pulizie in un bar, morta madre di 27 anni

Dramma in Puglia.

Una 27enne di Martignano (provincia di Lecce) è morta ieri sera, domenica 17 gennaio, in ospedale, a Bari, tre giorni dopo essere caduta dalla scala.

La donna, Giorgia Sergio, giovedì scorso stava facendo le pulizie nel bar in cui lavorava, a Calimera, in provincia di Lecce, quando ha perso l’equilibrio ed è finita contro lo spigolo di un tavolino. Operata d’urgenza all’ospedale di Scorrano, è stata trasferita a Bari, in seguito ad alcune complicazioni, dove poi è deceduta. La donna era madre di due bambini.

Come spiegato su Fanpage.it, l’incidente si è verificato in un bar di piazza del Sole nel giorno della chiusura settimanale. Giorgia stava pulendo le vetrate e, mentre era sulla scala, ha perso l’equilibrio ed è caduta, battendo con forza l’addome e la testa contro lo spigolo di un tavolino.

La giovane lavorava per una ditta di pulizie ed era regolarmente registrata e contrattualizzata.

