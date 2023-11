Cagnoline sfruttate per fare cuccioli, salvate da un destino orrendo

È sempre una buona occasione per parlare di sfruttamento e maltrattamento degli animali per sensibilizzare su un tema importante e così sentito. La storia di cui stiamo per parlare avrebbe potuto avere un epilogo davvero tragico, terribile, con quello che spesso succede alle cosiddette “fattrici”. Si tratta di cagnoline sfruttate fino alla morte per figliare e produrre (brutta parola!) cuccioli per essere successivamente strappati appena nati. I cuccioli di queste cagnolino sfruttate vengono poi venduti per chi cerca cani di razza al prezzo più basso.

Le cagnoline in questione vivono tenute in condizioni terribili, ingravidate continuamente e abbandonate quando non servono. Talvolta sono lasciate morire se “troppo vecchie”, anche quando soffrono tra dolore e malattie. Protagoniste di una storia che, per fortuna, finisce bene, sono tre cagnoline che hanno ricevuto un occhio di riguardo. Dopo anni di sfruttamento come fattrici, le cagnoline sono state recuperate e adesso di trovano al sicuro al rifugio I Fratelli Minori di Olbia.

Le tre cagnoline sono Chicca, Kira, entrambe nate nel 2020, e Cloe del 2018. “Il loro destino con noi prenderà una nuova strada, non saranno più considerate macchine per figliare ma solo creature in cerca di amore. Sono tutte brave con un bellissimo carattere. Ora le rimetteremo in sesto, e poi saranno sterilizzate. Hanno partorito tanti di quei cuccioli che nemmeno immaginate, senza mai ricevere nessuna cura. Non possiamo azzerare il loro passato, ma insieme possiamo costruire un futuro degno di essere vissuto”, dicono dal rifugio di Olbia.

“Tutte le tre cagnoline sono risultate positive alla leishmaniosi. Se fossero rimaste lasciate a se stesse sarebbe stata orrenda la fine che avrebbero fatto. Quindi, è bene ricordare che dietro ogni cucciolo acquistato a un prezzo basso, dietro ci sono delle mamme disperate. Ricordatelo sempre”, scrivono le volontarie del rifugio.

Per aiutare il recupero delle tre cagnette (le spese per i farmaci contro la leihsmania), per le spese e per le cure e gli interventi di sterilizzazione: contatti 3334312878 – lidaolbia@tiscali.it – Gli estremi per donazione http://www.lidasezolbia.it/donazioni/ . Per spedizione aiuti LIDA Sez. Olbia – rifugio I Fratelli Minori via Dei Cestai – 07026 Olbia (SS) – 5×1000 01976050904.