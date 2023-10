Cagnolino legato al cancello del canile con un biglietto, la storia commovente

Ci sono situazioni che spesso non ci spieghiamo del tutto. A volte non abbiamo sufficienti informazioni. A volte, semplicemente, sono senza nessuna spiegazione razionale. Quando si tratta di maltrattamenti o abbandoni di animali siamo sempre molto indignati e arrabbiati. Ed è la reazione più che giusta contro questo male fatto deliberatamente a una creatura innocente. A parte le difficoltà economiche, ci sono sempre alternative percorribili. In primis, per il bene dell’animale in questione. Quello accaduto a questo cagnolino, in ogni caso, resta commovente. La storia di cui andiamo a parlare parla proprio di abbandono.

È successo a Matino, nel Salento, che è stato trovato un cagnolino legato davanti al cancello del canile. Con lui, anche un biglietto per i gestori. Il padrone rischia una denuncia per abbandono di animale. A renderlo noto è l’associazione Spes, quella che gestisce la struttura comunale. Gli operatori, pochi giorni fa, hanno trovato il cagnolino legato con una corda e un biglietto che dice “Siccome non ci siete mai, questo cane è un trovatello e disturba i miei cani. Non si dorme più”.

“I volontari dell’associazione Spes – si legge sulla pagina dell’associazione – questa mattina hanno trovato davanti al cancello del canile il cagnolino e il biglietto. L’autore dell’ignobile gesto è pregato di recarsi presso il comando dell’ufficio di polizia municipale per chiarimenti”. Sotto al messaggio la fotografia del biglietto lasciato insieme al cagnolino. Anche se non sembrerebbe essere il cagnolino della persona che lo ha lasciato legato al rifugio, il gesto resta ignobile e violento. Qualunque sia stata la modalità di spostamento e trattamento del povero animale.

L’associazione si è riservata di presentare denuncia contro ignoti per reato di abbandono, secondo quanto previsto dal codice penale. La presenza delle telecamere fornirà un ulteriore aiuto alle indagini per individuare chi ha lasciato il cagnolino legato fuori dal canile. Disturbo o no, padrone o no, la responsabilità e il trasporto di un animale (anche randagio) deve essere accompagnata da buon senso e attenzione per l’animale. A maggior ragione perché lo si porta a un canile.