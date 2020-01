Calciomercato, voce dalla Germania: a Neuer è interessato un club italiano

Il calciomercato entra nel vivo e nella giornata di oggi si sono registrati alcuni affari conclusi.

Dopo lo scambio concluso tra Inter e Roma con Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, la Sampdoria ha comunicato di «aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Real Club Celta Vigo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison Murillo».

Il 27enne difensore ha effettuato le visite mediche nel pomeriggio in Spagna. Nei blucerchiati, l’ex dell’Inter ha disputato 12 partite, 10 in campionato e 2 in Coppa Italia, senza mai incidere.

Il Napoli ha, invece, ufficializzato su Twitter l’ingaggio del centrocapista slovacco, classe 1994, Stanislav Lobotka, proveniente dal già citato Celta Vigo.

Inoltre, dalla Germania arriva una voce che riguarda la Juventus. L’ingaggio di Alexander Nübel da parte del Bayern Monaco non starebbe facendo dormire sonni tranquilli a Manuel Neuer.

Il portiere tedesco, 33 anni, ha ancora un anno di contratto ma l’arrivo del 23enne estremo difensore che il Bayern Monaco ha prelevato dallo Schalke 04, potrebbe anticipare il divorzio.

Secondo France Football, quindi, ci sarebbero vari club che si stanno muovendo per Neuer, tra cui anche la Juventus. Per di più, il campione tedesco non vuole stare in panchina e ritiene di potere ancora dare tanto nel calcio che conta ancora per qualche anno: che siano i bianconeri il suo prossimo approdo?

Infine, si muove qualcosa anche in Serie B: la Virtus Entella ha comunicato di avere raggiunto l’accordo con il Sassuolo per il trasferimento a titolo temporaneo (con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni) delle prestazioni sportive del calciatore Luca Mazzitelli, 24enne di Roma, ex di Genoa e Brescia.

