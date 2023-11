Camminare fa bene, ma quanto bisogna fare questa attività per trarne beneficio?

La camminata è senza dubbio un’attività estremamente benefica, oltre che molto semplice da fare è anche alla portata di tutti. Non richiede che ci si debba munire di una particolare attrezzatura, a parte un abbigliamento anche vagamente sportivo e delle scarpe comode e adatta a calcare molte superfici. Ma la domanda chiave è: quanto bisogna camminare per farsi davvero del bene?

Sappiamo bene come camminare è l’attività fisica più semplice e naturale del mondo. Non bisogna però dimenticare che occorre mantenere una postura corretta se si vuole attivare bene la muscolatura. Le spalle devono essere bene aperte ma rilassate, il busto eretto, i glutei e l’addome contratti. Prima si deve appoggiare il tallone e poi la punta, contraendo contemporaneamente il polpaccio. Di sicuro tutti lo facciamo più o meno così, ma fateci caso a mantenere un ritmo corretto e una respirazione ampia e costante.

Camminare rientra nelle attività cardio che hanno il compito, tra gli altri, di attivare il metabolismo. In questo modo, questa attività è un’alleata di ogni sana e graduale perdita di peso che vogliamo eliminare. Se associata a una dieta sana ed equilibrata, infatti, camminare aiuta davvero a perdere peso, ovviamente se lo facciamo regolarmente.

Quanto camminare per dimagrire? Sicuramente, in ogni caso il ritmo della camminata dovrebbe essere leggermente sostenuto. L’ideale è camminare con costanza tutti i giorni, o almeno la maggior parte dei giorni della settimana. Una passeggiata tranquilla corrisponde a circa 4 o 5 km all’ora ma per risultati migliori, meglio accelerare il passo, arrivando a quasi 100 passi al minuto.

Se si vuole far sì che questa attività sia di aiuto alla propria scelta di dimagrire, indicativamente è necessario camminare circa 6 km in circa 1 ora almeno 4 volte la settimana, che facendo un calcolo arrotondato, si traducono in 24 km settimanali. La distanza in questione, ovviamente, aumenta se non si tiene un ritmo di camminata elevato.

Come bruciare più calorie scegliendo di camminare? Nel caso si voglia dare una decisa accelerata all’allenamento si può andare a camminare in una strada collinare leggermente in salita. La pratica del nordic walking, nata come allenamento degli atleti scandinavi di sci di fondo, prevede di camminare utilizzando degli appositi bastoncini.