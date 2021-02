Can Yaman e Diletta Leotta: il mistero della proposta di nozze tra le nuvole

Can Yaman avrebbe fatto a Diletta Leotta la proposta di nozze.

avrebbe fatto a la proposta di nozze. La fatidica domanda sarebbe arrivata tramite lo striscione di un aereo che ha sorvolato il cielo di Roma.

Sulla coppia si infittisce il mistero.

Can Yaman e Diletta Leotta: il gossip di inizio anno si è arricchito di un nuovo e misterioso tassello. Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 16 febbraio 2021, è stato mostrato un aereo che, sorvolando i cieli della Città Eterna (nella zona di Cinecittà poco lontano dalla Casa del GF Vip), ha portato sotto gli occhi di tutti una proposta di nozze da capogiro.

Yaman – Leotta: il mistero dell’aereo

“Diletta, vuoi sposarmi? Ti amo Can”: queste le parole che, nella giornata di lunedì 15 febbraio, molte persone hanno letto nel cielo di Roma, città dove la coppia, a inizio gennaio, è stata paparazzata per la prima volta.

Questo nuovo tassello della storia ha ovviamente fatto parlare tantissime persone, soprattutto chi considera la liason tra l’attore turco e la conduttrice siciliana, che non hanno mai confermato nulla ufficialmente ma hanno postato foto inequivocabili, una montatura. Come sottolineato da Alberto Dandolo su Oggi, i due potrebbero essere “amici d’affari”.

Le polemiche in merito al loro rapporto hanno iniziato a aumentare dopo la foto al mare pubblicata a San Valentino dall’attore turco. A seguito della divulgazione di questo scatto, infatti, hanno iniziato a comparire sul web diverse immagini di quello che, a tutti gli effetti, si può definire un backstage (si possono vedere, oltre a Yaman e alla Leotta, anche le guardie del corpo e i membri dell’entourage).

L’attore di Daydreamer – le ali del sogno e la conduttrice di Dazn e Radio 105 sono davvero pronti all’altare? Non resta che attendere per scoprire come andranno le cose!

