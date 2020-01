Can Yaman: età, vita privata, passioni, Instagram

In questi giorni si sta parlando tantissimo di Can Yaman, ospite della seconda puntata di C’è Posta Per Te. Chi è? Perché è famoso? Vediamo assieme le risposte nelle prossime righe.

Chi è Can Yaman

Can Yaman, nato a Istanbul il 9 ottobre 1989, è un avvocato e attore turco. Il sex symbol che in questi giorni sta destando la curiosità di tutta Italia ha ascendenze kosovare e macedoni. Inoltre, ha alle spalle studi presso una scuola privata italiana. Considerato tra gli studenti più promettenti dell’istituto, nel 2012 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Yeditepe.

A seguito di un periodo di sei mesi dedicato al tirocinio in uno studio legale, ha deciso di cambiare vita e di dedicarsi alla sua passione di sempre: la recitazione. Poliglotta – parla turco, italiano, inglese e tedesco in maniera fluente – ha mosso i suoi primi passi come attore nel 2014. Il grande successo è però arrivato nel 2017, quando ha iniziato a vestire i panni di Ferit Aslan, personaggio della serie Bitter Sweet.

Tra le altre tappe importanti della sua carriera è possibile citare il serial in 51 puntate Erkenci Kuş, così come la collaborazione con l’azienda di abbigliamento Desa, con la quale nel 2018 ha creato una linea di abbigliamento.

Vita sentimentale

L’ultima storia conosciuta di Can Yaman è quella con la modella e attrice conterranea Bestemsu Özdemir. I due non sono più una coppia dal 2017. Oggi come oggi, non si hanno informazioni in merito a una possibile nuova storia dell’attore turco.

LEGGI ANCHE: Chi è Federica Nargi, la compagna di Alessandro Matri

Passioni

Can Yaman colpisce non solo per la sua bellezza e per il talento nella recitazione, ma anche per i suoi numerosi hobby. Tra questi è possibile ricordare la musica. Il protagonista di Bitter Sweet sa infatti suonare sia il pianoforte sia la chitarra.

Appassionato di basket, come già ricordato parla diverse lingue. Una curiosità in merito riguarda la sua conoscenza del laz, uno dei tanti dialetti del suo Paese.

Instagram

Can Yaman è attivo su Instagram. Come è facile immaginare, il suo profilo è molto seguito. Con quasi 6 milioni di follower che guardano ogni giorno i suoi contenuti da tutto il mondo, l’affascinante attore turco condivide scatti di vario tipo. Basta infatti dare una veloce occhiata al profilo per trovare foto dedicate ai momenti di incontro con i fan, così come scatti di shooting che lo ritraggono in location di grande bellezza, come per esempio la Fontana di Trevi a Roma e la Croisette di Cannes.

LEGGI ANCHE: Perché ho sempre sonno? Tutte le cause e quando preoccuparsi.