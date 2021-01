Can Yaman, il bellissimo attore protagonista di Daydreamer, sarebbe stato multato a Roma nei giorni scorsi. Secondo fonti riferite dalla questura della capitale, il divo turco, nella Città Eterna per girare uno spot, sarebbe uscito dal proprio hotel per accontentare un gruppo di fan. A causa della creazione di un assembramento, si sarebbe visto comminare una sanzione amministrativa di 400 euro.

Can Yaman: la multa a Roma

Sempre secondo quanto riferito da fonti vicine alla questura di Roma, gli accordi iniziali prevedevano che Yaman entrasse dall’ingresso posteriore dell’hotel scelto per il suo alloggio a Roma.

L’attore 31enne, però, senza avvisare il proprio entourage si sarebbe presentato all’ingresso principale per firmare autografi. A seguito dell’allontanamento dei fan da parte delle Forze dell’Ordine, nei confronti dell’attore sarebbe stata elevata una sanzione di 400 euro.

Il gossip sul nuovo flirt

Can Yaman è al centro del gossip anche per un altro motivo. Ai microfoni di RDS, infatti, Anna Pettinelli ha parlato di un suo flirt in corso con Diletta Leotta: la coppia avrebbe soggiornato nel medesimo albergo romano. Il cuore della bella conduttrice di DAZN è tornato a battere dopo la fine dell’amore con Daniele Scardina? Per ora non c’è alcun indizio certo. Come si dice spesso, chi vivrà vedrà!

