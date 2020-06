La storia del cane che aspetta lo scuolabus della sua padroncina ricorda tanto quella di Hachiko e del suo amico bipede. Un quattro zampe che, ogni giorno, accompagnava il suo proprietario pendolare alla stazione e lo attendeva fino a sera, quando tornava da lavoro.

Augurandoci che il finale non sia lo stesso, visto che l’uomo muore e il cane continua ad andare nel loro luogo di incontro quotidianamente fino alla fine dei suoi giorni, questo è un analogo esempio di amore incondizionato e dedizione.

Il cagnolino ‘scorta’ la bimba di soli cinque anni alla sua fermata ogni mattina: si assicura che prenda il veicolo che la porterà a scuola in totale sicurezza e poi torna a casa. Il rituale si ripete al pomeriggio, quando la piccola rientra dopo una giornata di studio.

A testimoniare questa amicizia straordinaria c’è una serie di video che la mamma della bambina carica sui social per dimostrare quanto il legame bipede-quadrupede possa essere profondo, speciale. In una clip si nota il cane che aspetta lo scuolabus agitando la coda. Dopo qualche minuto si vede spuntare la sua amica. Un momento davvero dolcissimo, che si ripete ogni giorno.

«Sebbene sia solo un cagnolino, riesce a distinguere il suono del mezzo che arriva. La scena si ripete tutte le mattine e i pomeriggi»: ha raccontato la madre della bambina e proprietaria dell’amico fedele di soli sei mesi.

La felicità del quadrupede quando sa che manca poco all’arrivo della sua migliore amica è evidente, palpabile e commovente. I video hanno raggiunto più di 400 mila like sui social network, e decine di migliaia di fan.

«I cani capiscono tutto. L’unica cosa che non possono fare è parlare», recita un commento a corredo dei filmati. E ancora: «Sono animali intelligenti e leali. Dai loro da mangiare e ti rimangono fedeli per tutta la vita», scrive un altro utente. «Questo cane è così intelligente: non sarebbe mai andato via non avesse visto lo scuolabus allontanarsi».

