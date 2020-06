Storie di maltrattamenti sugli animali se ne sentono tante, troppe purtroppo. Ma per fortuna a volta arrivano anche quelle a lieto fine. Anche se in questo caso il destino del cane con il cancro è segnato, potrà passare i giorni che gli rimangono circondato dall’amore che non ha mai ricevuto nella gabbia di un canile.

A questo sfortunato, ma allo stesso tempo fortunato, cagnolino che è stato chiamato Thanos, è stato diagnosticato tumore che rapidamente si è diffuso su gran parte della testa. Purtroppo, il piccolo è stato rifiutato da quattro diverse famiglie che non si sono sentite in grado di affrontare il decorso della malattia.

Alla fine, però, è arrivato Luciano Karosas, 21 enne di Berazategui, in Argentina. Lo ha accolto nella sua vita a braccia aperte e non importa quanto ancora avrà da vivere. L’intento del giovane era di prendersi cura di lui e mostrargli che anche l’uomo è in grado di dimostrare amore incondizionato.

L’ultimo periodo della vita sulla Terra di questo cucciolone merita di essere migliore della vita che il destino gli ha riservato. La parte più difficile della adozione è stata abituarsi all’idea di non poter trascorrere chissà quanto tempo insieme a lui, ma Luciano Karosas sa che ne vale la pena. Perché gli occhi felici del suo amico a quattro zampe valgono qualsiasi sacrificio e sofferenza.

Thanos è stato comunque portato dal veterinario, nella speranza di ricevere una buona notizia circa la prognosi e le possibili terapie. Purtroppo, però, il quadro clinico è stato confermato. Non c’è nulla da fare per arrestare il decorso della malattia.

«Sono uscito con un pezzo del mio cuore in mano. Se non fosse per il tumore sulla testa di Thanos, non sapresti mai che ha un cancro. Corre ancora e gioca proprio come qualsiasi altro cane, ed è più felice che mai»: ha detto il ragazzo, riferendosi al cane con il cancro.

