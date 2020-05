Cane fedele aspetta fuori dall’ospedale il padrone morto di Coronavirus

Il cane fedele che aspetta fuori dall’ospedale è un meticcio di circa sette anni. Si chiama Xiao Bao, Piccolo Tesoro. Non ha mai lasciato il suo amico bipede, nemmeno quando si è ammalato di Covid-19 ed è stato ricoverato.

L’anziano signore, purtroppo, muore dopo soli cinque giorni, a febbraio; ma il suo cane fedele lo aspetta fuori dall’ospedale. Nemmeno quando spronato a farlo, si è voluto allontanare dal luogo dove ha visto per l’ultima volta l’uomo che rappresentava la sua famiglia.

Ignaro del fatto che il suo proprietario non sarebbe tornato, Xiao Bao, ha atteso nella hall dell’ospedale di Taikang per più di tre mesi, durante i quali è stato nutrito dal personale. Il 13 aprile, dopo che Wuhan ha revocato le restrizioni, se n’è presa cura Wu Cuifen, impiegata del supermercato dell’ospedale. «Non ha mai lasciato l’ospedale. È stato incredibilmente toccante, ha dimostrato una grande lealtà»: racconta la donna.

Xiao Bao si è rifiutato di andarsene, anche quando hanno deciso di ignorarlo per qualche giorno. Sarebbe tornato all’ospedale di Taikang e avrebbe aspettato pazientemente che il suo proprietario tornasse.

Il 20 maggio, però, quando sono tornati anche gli altri pazienti, il personale sanitario ha ricevuto delle lamentele per il cane che vagava per i corridoi. Gli infermieri allora hanno contattato la Wuhan Small Animal Protection Association, che ha accolto Xiao Bao.

Curato e sterilizzato, speriamo che questo amico a quattro zampe dalla straordinaria fedeltà possa presto trovare qualcuno che gli voglia bene per come merita. Che lui sia capace di amare incondizionatamente non ci sono dubbi.Il rifugio sta facendo un’attenta selezione in tal senso.

