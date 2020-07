Un gesto cruento, atroce, che solo chi non nutre alcuna forma d’amore per gli animali può compiere. È la storia di Spillo, cane di 10 anni ritrovato in un sacco dell’immondizia a Roma qualche giorno fa. L’ennesimo comportamento crudele che per poco non costava la vita a un animale innocente.

Ma entriamo nel dettaglio della vicenda. Venerdì scorso, nel quartiere della capitale di San Basilio, un sacco dell’immondizia comincia ad abbaiare con insistenza. No, non una allucinazione. Ad abbaiare non era il sacco ma Spillo, un cagnolino di 10 anni finito suo malgrado tra i rifiuti.

L’animale era stato gettato dentro a un sacco giallo insieme a cartacce sporche e ad alcuni resti di cibo. Come un rifiuto qualsiasi. Come se Spillo non avesse un’anima o si potesse decidere della sua esistenza sulla base di scelte di convenienza. Un gesto che non può essere in alcuna maniera giustificato.

📣Sporgeremo denuncia e nel frattempo abbiamo offerto al quattrozampe che, in questo momento, stanno portando al canile sanitario comunale della Muratella per accertamenti, uno stallo casalingo per tutelarlo da ulteriori traumi grazie al sostegno della nostra volontaria Ramona. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulla sua possibilità di adozione.Per chi riconoscesse il cane o avesse informazioni utili da fornire, scrivete a: 📧adozioni@animalisti.it 🔴Non si arresta l'incivile piaga dell'abbandono; risulta quindi sempre più evidente la necessità urgente di inasprire le pene per chi maltratta o uccide gli animali.Aiutaci a difendere chi non può difendersi. Basta una semplice firma alla nostra petizione ✍️ bit.ly/2Wnd8TN

A sentire i versi di Spillo è stato un passante, prontamente intervenuto per salvare la vita al cane finito tra i bidoni dell’immondizia. Da lì a poco sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno constatato la situazione e in seguito hanno portato l’animale al canile sanitario della Muratella. Avviate le indagini per risalire a chi ha potuto compiere un così crudele gesto.

Spillo adesso sta ricevendo le cure dell’associazione Animalisti Italiani, ma è in attesa di qualcuno capace di amarlo e di rispettarlo. Nello specifico, in questo momento è una ragazza dell’associazione a occuparsi del cagnolino, ma solo per qualche giorno.

In un post su Facebook, la volontaria ha definito Spillo «bellissimo, affettuoso e buonissimo con tutti». Scampato il pericolo, il cane adesso sta bene, pesa poco meno di cinque chili e, nonostante l’età e il trauma subito, è piuttosto vispo e affettuoso. Adesso bisogna trovare una casa a Spillo, desideroso di dare e ricevere amore.