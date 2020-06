Cane poliziotto in pensione incastrato in una panchina (VIDEO)

Un cane poliziotto in pensione, o meglio il suo proprietario, non è stato in grado di gestire il cambio di abitudini. Durante una passeggiata al parco, dunque, è rimasto bloccato tra la seduta e lo schienale di una panchina. L’amico a quattro zampe, ottimo elemento del dipartimento di polizia di Changping a Pechino fino a qualche tempo fa, adesso si gode il meritato riposo e gli effetti si notano tutti.

Un video molto divertente, diventato virale sui social, mostra l’impegno di tutti gli attori in gioco per liberare il simpatico labrador, che è arrivato a pesare 45 chili. Al parco per fare un servizio fotografico e un po’ di movimento, il cane poliziotto in pensione si è stancato e ha scelto una panchina per riposare un po’.

La decisione però non è stata delle migliori, visto il piccolo incidente; ma per fortuna non è stato lasciato solo. Con un’operazione di circa dieci minuti, è stato liberato ed è riuscito a tornare a casa. Adesso lo aspetta una dieta ferrea e qualche passeggiata in più.

«Tutti gli altri proprietari di cani nelle vicinanze si sono precipitati per aiutarlo. Abbiamo provato in molti modi e alla fine lo abbiamo sfilato fuori dalla panchina»: ha raccontato il proprietario. Aveva già notato l’aumento di peso dopo la fine della sua carriera in polizia. Il suo intento è quello di sottoporlo a un’alimentazione più sana e controllata.

Dimenticata la disavventura al parco, il timore è che insieme all’obesità possano sopraggiungere altre patologie correlate anche di una certa entità. Non è raro infatti che si cominci a soffrire di diabete e di malattie cardiache.

