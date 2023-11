Cantucci con mandorle e uvetta: croccanti e golosi, perfetti per le feste

I cantucci con mandorle e uvetta sono dei dolcetti facili e veloci da fare, croccanti e gustosi, perfetti per il periodo natalizio. Sono perfetti per inzupparli nel latte oppure come dopo cena intingendoli nel vin santo. Scopriamo quali sono gli ingredienti necessari e qual è il procedimento per prepararle questi biscottini da sapore unico e inimitabile.

Difficolt: molto facile

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Quantità: circa 15 biscotti

Ingredienti per preparare i cantucci con mandorle e uvetta

125 g di farina 00

50 g di mandorle

20 g di granella di nocciole

80 g di zucchero

1 uovo

1 tuorlo

1 pizzico di bicarbonato

1 pizzico di sale

4 gocce di vaniglia

30 g di uvetta

Procedimento

Versare la farina in una ciotola con il bicarbonato, lo zucchero, l’uovo, le mandorle, l’uvetta, dopo averla immersa in acqua o rum e poi lavata e tamponata. Aggiungere il sale e la granella di nocciole. Mescolare tutti gli ingredienti e all’occorrenza aggiungere il tuorlo d’uovo. Una volta che il composto sarà ben omogeneo, realizzare due filoncini. Mettere i filoncini su una teglia rivestita con carta da forno. Infornare in forno caldo a 180° per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, sfornare e tagliare delle losanghe dallo spessore di circa 1,5 cm. Disporre i cantucci tagliati nella teglia e far cuocere per altri 5 minuti.

I cantucci sono pronti, una volta sfornati, puoi servirli in un vassoio e offrirli ai tuoi ospiti. Un’ottima idea è quella di preparare dei sacchetti da regalare per Natale. Sicuramente saranno ben graditi. In alternativa a questi ingredienti, puoi sostituire l’uvetta con la cioccolata oppure le mandorle con nocciole o pistacchi. La ricetta è molto versatile. Puoi conservare i cantucci per circa una settimana o poco più, l’importante è disporli in una scatola di latta o contenitore in vetro con chiusura ermetica.