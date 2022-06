Caparezza ha l’acufene, si ritira? Come stanno davvero le cose

“Caparezza non si ritira dalle scene e non lo ha mai dichiarato. Semplicemente a causa della malattia (l’acufene di cui ha già ampiamente parlato) deve limitare il numero dei live”.

Lo ha precisato lo staff della comunicazione dell’artista.

“Detto in parole semplici se una volta si poteva affrontare un tour di 50 date oggi bisogna limitare i concerti; questo non significa smettere né di fare musica né di fare concerti. Semplicemente che il tour in partenza domani da Treviso, che segue l’uscita del disco ‘Exuvia’, avrà solo 20 date in Italia. Solo questi venti appuntamenti live prima di passare a lavorare al prossimo disco (e relativo tour)”.

I fan erano in allarme dopo la notizia di un possibile ritiro di Caparezza delle scene a causa dell’acufene di cui soffre da tempo e di cui aveva lui stesso parlato (e di cui aveva scritto anche nella canzone Larsen). Fortunatamente, molto rumore per nulla…

