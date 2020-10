Carlo Conti positivo al Covid-19: “Sono un po’ frastornato”

Anche il conduttore toscano Carlo Conti è stato colpito dal Covid-19. Collegato da casa in occasione della conferenza stampa di presentazione della consueta settimana di raccolta fondi Rai-Airc, il conduttore si è detto «un po’ frastornato. Ho fatto il tampone martedì, come faccio tutte le settimane, e ieri è arrivato questo risultato. Siamo abituati a correre sempre e ti rendi conto come la salute sia il primo valore».

Conti ha poi spiegato: «Sono in attesa, ho leggeri doloretti, speriamo di riuscire a fare qualcosa da casa il prossimo venerdì (la puntata di Tale e quale show del 6 novembre sarà dedicata alla raccolta fondi per l’Airc, n.d.r.), ci tengo a essere presente. Ho già iniziato la terapia, perché è meglio anticipare, spero che faccia subito effetto e che passino presto questi dieci giorni».

Carlo Conti aveva comunicato di essere positivo al Covid-19 sul suo profilo Instagram con queste parole: «Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico».

