Carlo Verdone e i consigli sui farmaci anti Covid-19 a Carlo Conti

La puntata di Tale & Quale Show andata in onda venerdì 30 ottobre 2020 è stata molto particolare. Carlo Conti, positivo al Coronavirus, ha infatti condotto da casa sua. I momenti di ironia non sono comunque mancati anche grazie a Carlo Verdone, presente in studio come quarto giudice. Il cineasta romano ha regalato al pubblico delle fantastiche parentesi di ironia.

Commentando l’uscita del suo film Si Vive una Volta Sola, inizialmente prevista per la primavera 2020 e forse slittata a gennaio 2021, ha specificato che: “Auguriamoci di poter mantenere la data di gennaio 2021, sennò sarà febbraio, marzo, aprile. Poi, alla fine, ‘sto virus si romperà i c….. pure lui, no?!”.

I consigli a Carlo Conti

Carlo Verdone, noto non solo per il suo talento dietro e davanti alla macchina da presa ma anche per la sua ipocondria, ha regalato qualche consiglo a Conti. Dopo avergli fatto gli auguri di pronta guarigione e sentendosi chiedere da Conti, asintomatico ma sotto controllo medico, qualche suggerimento, Carlo Verdone ha sciorinato un elenco di farmaci:

Consigli? Eparina, zitromax, desametasone e tachipirina se c’hai febbre, basta.

L’attore romano, grande appassionato di medicina, ha ricevuto nel 2007 una laurea ad honorem rilasciata dall’Università Federico II di Napoli.

