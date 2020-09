Carlo Verdone si è operato: come mai e come sta adesso (VIDEO)

Carlo Verdone, uno degli attori più amati del cinema italiano, si è recentemente operato. A dare la notizia è stato lui stesso dal suo profilo Facebook.

Carlo Verdone: come mai si è operato

Carlo Verdone si è sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione delle cartilagini delle anche. In un video su Facebook in cui cammina – con qualche difficoltà – nel salotto di casa sua.

Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri. Oggi…. un piccolo miracolo!🖐️🤓Buona serata a tuttiCarlo Verdone Pubblicato da Carlo Verdone su Sabato 26 settembre 2020

Cari amici, oggi per me è una giornata molto importante. Vi sembrerà un video banale, io che cammino, invece è importante. Da sette anni, io soffrivo di coxartrosi bilaterale, quindi anche completamente partite senza cartilagine. Negli ultimi mesi, non potendone più dal dolore, mi sono operato in un colpo solo a tutte e due. Quando? Giovedì scorso.

Carlo Verdone, che nel corso del video ha mostrato alcune delle sue amate chitarre, ha spiegato che, secondo quanto previsto dai medici, avrebbe dovuto buttare la prima stampella dopo 20 giorni e la seconda idem.

Nel giorno in cui ha girato il breve filmato, però, è riuscito ad alzarsi in piedi senza supporti. Mostrandosi mentre cammina, ha sottolineato che le stampelle le usa comunque, invitando i suoi fan a non seguire il suo esempio.

Il grande attore e regista ha altresì specificato di sentirsi ‘in paradiso’ dopo 7 anni passati a prendere antidolorifici anche durante le lavorazioni dei suoi film.

