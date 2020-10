Carlos Maria Corona: “Mio padre non ha il Covid e sono sotto cura”

Continua la guerra a mezzo social tra Nina Moric e Fabrizio Corona.

La modella croata, infatti, ha condiviso un video – visualizzato quasi 700mila volte – con questa didascalia: «Carlos Maria mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, senza nessuno scopo di lucro ma solo per aiutare mio figlio sulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire LA VERITÀ».

Nel video, datato 20 ottobre, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, 18 anni, dice: «Io, Carlos Maria, vorrei essere sincero su tutto questo. Mi sento una schifezza perché ho combinato un casino. Mio padre non ha il coronavirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io amo da morire mia madre e darei la mia vita per lei. So che alcuni non mi crederanno e altri sì. Io non sono nessuno per dirvi niente, sono solo una persona e sono molto arrabbiato, mi verrebbe di prendere e ammazzare tutti, ma non lo faccio perché starei una schifezza, quindi non lo faccio. Devo solo migliorare e andare avanti con la mia vita per fare del bene. Sono sotto cura farmacologica dallo psichiatra».

Il video termina con la richiesta di Nina Moric al figlio dell’autorizzazione a rendere pubblico il video e Carlos ha risposto così: «Voglio andare via con mia madre in un altro Paese. Dove non mi conosce nessuno».

IL VIDEO:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric) in data: 19 Ott 2020 alle ore 2:02 PDT

LEGGI ANCHE: Corona contro Nina Moric: “L’ho trovata sul pavimento…”