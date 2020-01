Carlotta Cocina: chi è, età, La Pupa e il Secchione, Instagram

Bella, bionda e solare, Carlotta Cocina è una delle Pupe che sembra riservare più sorprese per l’edizione 2020 de La Pupa e il Secchione. Ciò che la distingue è sicuramente il suo temperamento: non è la classica Pupa svampita, e lo ha dimostrato già dall’inizio.

In coppia con il Secchione Giovanni Tobia De Benedetti, Carlotta ha subito instaurato con la sua controparte intellettuale un bel feeling, che ha difeso dagli attacchi di un’altra pupa, Stella Manente. Di sicuro, insomma, con la Cocina se ne vedranno delle belle.

Chi è e quanti anni ha Carlotta Cocina?

Classe 1996, Carlotta Cocina ha 24 anni ed è una ragazza molto ambiziosa. Si ispira un po’ a Barbie e un po’ a Marylin Monroe, ma conserva un carattere forte e determinato. Non si ferma mai a lungo in un solo posto: pur essendo nata a Roma, gira il mondo continuamente.

Si definisce una tireless traveler [viaggiatrice instancabile, ndr] e ha una forte passione per la moda, per lo shopping e per l’interior design. È anche proprietaria dello shop online @_ladycharlotte_, dove vende abbigliamento e accessori all’ultimo grido.

Carlotta Cocina, i suoi sogni e le sue passioni

Amante del lusso e delle cose belle, Carlotta si autodefinisce un’esteta. A differenza di alcune delle altre Pupe non ha obiettivi precisi nel campo televisivo e dello spettacolo: la sua più grande passione è prendersi cura di sé stessa e regalarsi esperienze straordinarie.

LEGGI ANCHE: Angelica Preziosi: chi è, età, La Pupa e il Secchione, Instagram

Carlotta adora passare il tempo con le sue amiche ed è una fan sfegatata di Chiara Ferragni e Fedez. Non nasconde la sua passione per la pasta: si fotografa molto spesso mentre mangia, trasmettendo ai suoi follower la voglia di vivere un rapporto sereno con il cibo.

Carlotta Cocina, Instagram e il rapporto con i social

Guardando il profilo Instagram di Carlotta Cocina, @_situation_, non sfugge la chiara intenzione della Pupa di unirsi alla schiera di bellissime influencer che al momento dominano il panorama social.

A metà tra Taylor Mega e la Ferragni, Carlotta aggiorna sempre il suo profilo con stories e scatti che fanno sognare.