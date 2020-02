Carnevale di Sciacca, morto bimbo di 5 anni durante la sfilata dei carri

Dramma al Carnevale di Sciacca, in Sicilia. Un bambino di cinque anni è morto dopo essere rimasto incastrato tra un trattore e un carro allegorico durante la tradizionale sfilata.

Stando a quanto riportato su Blogsicilia.it, sembra che il bimbo fosse a bordo del carro e, dopo una caduta, forse per il cedimento di un pezzo strutturale del carro, è finito sotto le sue ruote.

Trasportato da un’ambulanza all’ospedale “Giovanni Paolo II”, il piccolo sarebbe deceduto poco dopo.

L’episodio, come riportato dal sito CorriereDiSciacca.it, si sarebbe verificato in via Figuli, poco prima dell’ingresso nella piazza Mariano Rossi e il carro coinvolto nell’incidente è ‘Volere volare’ dell’associazione ‘E ora li femmi tu’.

Lo spettacolo è stato interrotto e sul posto è intervenuto il sostituto procuratore di turno della Procura della città in provincia di Agrigento. Ad occuparsi delle indagini il Commissariato della Polizia di Stato.