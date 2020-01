Caso Gregoretti, la Lega lancia il “Digiuno per Salvini’: sito e hashtag

Tutto parte da un indirizzo Internet: Digiunopersalvini.it è il sito attivo da ieri – lunedì 20 gennaio – dove si può aderire all’iniziativa Sto con lui e per un giorno #digiunopersalvini dopo il voto della Giunta per le autorizzazioni a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno sulla vicenda Gregoretti. «Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la patria» si legge sulla home del sito.

E così al via il campionato degli hashtag su twitter, dove #digiunopersalvini è stato al primo posto per tutta la sera, superando quelli legati alle partite di calcio e addirittura al Grande Fratello Vip.

Naturalmente non è mancata l’ironia sul caso, cinica e cattiva in certi casi. Ma in politica ci sta. «Si vota su Salvini, Lega lancia digiuno… In 30 anni hanno mangiato troppo: ci voleva!». Così su Twitter il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi del Movimento Cinque stelle.

E Salvini? Paradossalmente ha risposto su Facebook cenando. Proprio così, mangiando per l’ultima volta. «Stasera cena sostanziosa, domani io digiuno! Se volete unirvi, scegliete un giorno e segnalate la vostra adesione su: www.digiunopersalvini.it Grazie per tutto il vostro affetto, i processi non ci fermano: io non mollo!». E così ecco una foto con salumi e vino.

Non contento, Salvini ha raggiunto l’amico Red Ronnie nella trasmissione musicale online Barone Rosso. Il conduttore ha ringraziato stamni su Instagram scrivendo: Strepitoso ieri sera: “@matteosalviniofficial è venuto a sorpresa nella diretta del #BaroneRosso. Sono dovuto andare a prenderlo nell’ufficio pieno di vinili dove sembrava un bambino a Disneyland. Ha messo la mia felpa, anche se rossa, creata da @roxybarfans. Poi abbiano parlato di musica, del @festival.sanremo2019. Ha apprezzato @ridillo_official @alessiaagerardi @le_lische. Poi, quando ha preso il telefonino per filmare @friaralessandro non ho resistito e l’ho documentato».

Instancabile Salvini ha ricominciato a postare già stamani su Facebook: «A sinistra sono disperati e cercano in tutti i modi di oscurarci, ma niente può fermare la voglia di cambiamento di un Popolo. Domenica si fa la Storia». Nel post di inizio giornata, Salvini si è detto «orgoglioso delle nostre piazze, piene di sorrisi, Futuro e persone per bene».

Ma lo sta facendo sto digiuno o no? Insomma, ha anche postato: «Oggi digiuno, mi concedo solo ginseng, vitamine e magnesio! alla vostra! p.S. Ma quanti siete? www.Digiunopersalvini.It». Insomma, digiuno, ma con un po’ di gusto. Riuscirà a resistere in questi ultimi giorni di campagna elettorale alle prelibatezze emiliane? Comunque vada, dimagrirà.

