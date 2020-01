Caso Yara Gambirasio, la difesa di Massimo Bossetti vuole riaprire il caso

Sono passati quasi 10 anni dall’omicidio di Yara Gambirasio, una ragazza di 13 anni uccisa in modo efferato il 26 novembre del 2010 a Brembate di sopra, in provincia di Bergamo.

Il sogno di Yara era fare la ginnasta. E Yara è sparita dalla palestra dove si allenava, per poi essere ritrovata il 26 febbraio 2011 da un aeromodellista in un campo aperto a Chignolo d’Isola, a dieci chilometri da dove abitava.

Yara è stata colpita a colpi di spranga. Per l’autopsia non è morta subito ma per il freddo e il dissanguamento. Ha sofferto, quindi. Nel peggiore dei modi. E chi lo ha ucciso lo sapeva.

Il 16 giugno 2014 viene arrestato Massimo Giuseppe Bossetti, un muratore di Mapello con moglie e figli. Incensurato e che si è proclamato sempre innocente. Il suo Dna, a quanto pare, corrisponde con quello di Ignoto 1, ovvero le tracce molecolari ritrovati nel corpo di Yara.

Da allora si è aperto un processo che si è concluso con la condanna dell’operaio. Ma per tutto il tempo gli avvocati hanno contestato la storia del Dna e dei suoi metodi di reperibilità. Un caso mediatico che ha coperto ore, ore e ore di televisione.

Alla fine Bossetti è stato condannato all’ergastolo. Tutto finito? Non proprio, perché la questione è entrata al centro del circo mediatico, coinvolgendo migliaia di persone divise tra innocentisti e colpevolisti.

Il 29 novembre dello scorso anno la corte d’assise di Bergamo ha autorizzato la difesa di Bossetti a riesaminare i reperti, tra cui gli indumenti della ragazza e le tracce di Dna conservate nell’ospedale San Raffaele di Milano.

E siccome ci sono ancora numerosi reperti di Ignoto 1 da potere riesaminare e per gli avvocati ci sono i presupposti per chiedere la revisione. In particolare, gli avvocati chiedono di «rivedere 98 reperti dell’inchiesta confiscati perché non vengano distrutti, né restituiti ai familiari della vittima e di Bossetti».

Viene ufficializzato che «ci sono, ancora utilizzabili, ben 54 campioni di Dna di Ignoto 1 in provetta. Una novità importante che smentisce clamorosamente quanto scritto nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Brescia: ‘Quello che è certo, in ogni caso, è che non vi sono più campioni di materiale genetico in misura idonea a consentire nuove amplificazioni e tipizzazioni’».

Il caso continua. Sul corpo di un’adolescente che non trova pace.