Cassandra, la lotta contro il tumore e il sogno della scuola di Amici (VIDEO)

Cassandra è una ragazza con una grande passione per il canto e una battaglia importante da vincere: quella contro la leucemia. Ventunenne, ha nel cuore il sogno di sostenere il provino per entrare nella scuola di Amici, il talent di Maria De Filippi.

La sua storia ha commosso tutta Italia grazie ad alcuni video girati da un’infermiera dell’ospedale Cardarelli, il nosocomio presso il quale si sta curando.

Me la cavo anche con il ballo, posso andare ad amici allora?!😂 Pubblicato da Antonia Cassandra Capasso su Domenica 12 luglio 2020

LEGGI ANCHE: Flora Canto: carriera, amore con Enrico Brignano, Instagram

Bella e solarissima proprio come dice l’infermiera dell’ospedale del capoluogo campano, Cassandra, all’anagrafe Antonia Alessandra Capasso, ha scoperto a gennaio di essere malata a gennaio. Qualche mese prima, si era iscritta ai provini di Amici. La convocazione iniziale è arrivata per lo scorso 3 luglio, giorno dell’ultimo ricovero in ospedale.

Nonostante questo innegabile ostacolo Cassandra non si è persa d’animo. Convinta dall’infermiera sopra citata, che l’aveva vista triste, si è fatta riprendere mentre cantava If I Ain’t Got You, uno dei successi di Alicia Keys.

Nel filmato, si vede Cassandra che, nonostante il secondo ciclo di chemio, dà spazio a tutto il suo talento e alla passione per il canto, che studia da quando aveva 12 anni. Il video è diventato virale e, come dichiarato dalla giovane stessa, ha attirato l’attenzione della redazione di Amici.

LEGGI ANCHE: Cane rischia di annegare nel lago semighiacciato, un uomo si tuffa e lo salva (VIDEO)

Alla giovane è stata proposta un’altra giornata di convocazione. Quando lei ha specificato l’impossibilità di presentarsi presso gli studi del programma, le è stato dato modo di sostenere il provino da casa via Skype.

In queste ore, Cassandra sta attendendo i risultati del prelievo del midollo spinale, per sapere l’esito del terzo ciclo di chemioterapia e, nel frattempo, come rivelato dalla redazione di Fanpage, si sta esercitando con la canzone che ha intenzione di portare al provino, il brano Titanium di David Guetta.

LEGGI ANCHE: Che fine ha fatto Cloris Brosca, la zingara della Luna Nera?