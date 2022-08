Padre e figlio di 6 anni morti annegati in mare

Dramma a Castel Volturno, in provincia di Caserta, in località Ischitella.

Un padre e il figlio di 6 anni, originari del Ghana, sono morti annegati in mare.

Come accertato dalla Guardia Costiera, il padre era al mare con tre figli minori, di 6, 10 e 13 anni sulla spiaggia libera quando si sono tuffati per il bagno e la corrente li ha trascinati lontano dalla riva. L’uomo, senza esitazioni, appena ha visto i bambini in difficoltà a causa del mare mosso e delle onde, si è tuffato in mare per salvarli ma non ce l’ha fatta.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Castel Volturno e i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Aversa e Mondragone, insieme al nucleo sommozzatori e all’elicottero proveniente da Pontecagnano.

Il padre, quando è arrivato a riva, era già senza vita mentre il figlio di 6 anni è stato trovato in mare e gli altri due bambini sono salvati dai Vigili del Fuoco in collaborazione con la Guardia costiera.

LEGGI ANCHE: 45enne muore dopo essere punto dai calabroni.