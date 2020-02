Caterina Balivo, chi è il marito Guido Maria Brera

È nato nel quartiere di San Saba a Roma il 27 agosto, da mamma casalinga e papà funzionario di banca. Guido Maria Brera, classe 1969, è il marito di Caterina Balivo e il padre di quattro figli. Dopo la laurea a La Sapienza, si trasferisce a Milano e a Londra. Nel ’94 entra nel Gruppo Fineco e poi è responsabile del proprietary trading di Giubergia Warburg.

Fin da bambino, durante i periodi estivi trascorsi sulla spiaggia dell’Argentario, ha voglia di farsi un nome, di essere qualcuno, di trovare il proprio posto nella società (e non un posto qualsiasi). Trova la sua strada nel mondo della finanza, un mondo difficile ma meritocratico.

Nel ’99 diventa anche co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos, appartenente al settore del private banking e dell’asset management. Insomma, si tratta di un uomo di successo. È anche un brillante scrittore.

Nel 2014 completa la scrittura de I Diavoli, il primo romanzo un po’ autobiografico (il protagonista è proprio un finanziere).Il suo successo diventa anche una serie tv, interpretata da Patrick Dampsey e Alessandro Borghi, entrambi attori di successo rispettivamente internazionale e nazionale.

L’anno successivo fonda la casa editrice La Nave di Teseo, e due anni dopo arriva un’altra creatura editoriale, Tutto è in frantumi e danza, in cui parla di argomenti attuali, come quelli della globalizzazione, della crisi finanziaria del 2008, del fallimento della banca Lehman Brothers, del referendum Brexit e delle elezioni presidenziali americane del 2016.

Guido Maria Brera viaggia molto, tra Londra, Milano e la casa dove vive con la moglie Caterina Balivo e i figli. Dalla loro unione, avvenuta nel 2014 con rito civile nella splendida cornice di Capri, sono nati Guido Alberto (otto anni) e Cora (tre anni). Ha altri due figli, nati da una precedente relazione. Prima di incontrare la sua attuale moglie, ha vissuto un breve flirt con la talentuosa attrice Serena Autieri.

