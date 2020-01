Caterina Balivo e lo scambio di frecciatine sul web: “I super ascolti li fai solo perché…”

Al termine delle vacanze natalizie, è tornato sui nostri schermi “Vieni da me”, programma in onda nel primo pomeriggio su Rai 1, presentato magistralmente dalla conduttrice televisiva ed ex modella italiana, Caterina Balivo. La trasmissione è diventata uno degli appuntamenti televisivi più attesi e amati dai telespettatori.

“Vieni da me” è stato seguito da oltre 2.2 milioni di telespettatori. Grazie a questo successo, la bella conduttrice si è sentita, in primo luogo fiera di aver vinto questa sfida e in dovere di ringraziare tutti coloro che si sono appassionati al programma, con un post su Instagram in cui ha scritto:

Brindo a voi! Ieri ci avete regalato il record assoluto di ascolti per @vienidamerai con oltre 2.2 milioni pari al 15.30% …Grazie grazie di cuore a tutti e buon weekend.

Ovviamente il successo dalla Balivo, ha attirato quasi subito commenti scomodi. Esattamente nel post di cui abbiamo appena scritto, una persona commenta: “I super ascolti li fai quando non c è detto fatto.. Va detto anche questo”. La conduttrice ha risposto, con la spontaneità che tanto la caratterizza, dicendo che in realtà il programma “Detto fatto”, condotto da Bianca Guaccero, non è un competitor di “Vieni da me”.

Dopo le vacanze, quindi, “Detto Fatto” è tornato in tv, ma la Balivo ha continuato comunque a conquistare milioni di ascolti. Ha perciò precisato in una story di Instagram:

Superato il 14 per cento. Ragazzi che dirvi, non era solo Natale…

L’attenzione, la precisione e la dedizione che la conduttrice mette nel suo lavoro, si sono rese evidenti anche da un episodio accaduto in una delle ultime puntate. Durante un dialogo con Lorenzo Farina, responsabile social ed esperto web marketing della trasmissione Rai, nonché fondatore della pagina social Baby George ti disprezza, la Balivo si è accorta che una ragazza, seduta esattamente alle spalle dell’ospite, stava ammirando con attenzione le proprie unghia. Dato che la spettatrice entrava perfettamente nell’inquadratura della regia, la conduttrice ha ripreso la ragazza dicendo: “ La ragazza dietro, magari le unghie dopo…”

