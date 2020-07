La prossima stagione sarà a dir poco rivoluzionaria per la Rai. Tra i cambiamenti più importanti, rientra senza dubbio la “chiusura del sipario” su Vieni da Me, la trasmissione che ha portato Caterina Balivo nelle case di tutti gli italiani per tantissimi pomeriggi.

Nel corso di quest’ultimo mese, si sono rincorsi diversi rumors in merito al suo futuro. Tra i principali, rientra il gossip relativo a un suo passaggio a Canale 5. Cosa c’è di vero?

Caterina Balivo a Canale 5?

Caterina Balivo non passerà a Canale 5. A mettere a tacere le voci in merito all’inizio di un’avventura con il Biscione da parte della conduttrice campana di ha pensato l’autorevole testata TvBlog. La sua redazione, ha affermato di aver contattato l’azienda di Cologno Monzese. Dai quartieri generali Mediaset, la voce di un arrivo di Caterina Balivo sono state commentate con l’espressione “fantasie destituite di ogni fondamento”.

LEGGI ANCHE: Luca Cordero di Montezemolo: “Edwige Fenech? Mi commuovo se ci ripenso”

Le vacanze della Balivo

Dopo una stagione non certo semplice anche dal punto di vista emotivo – Caterina Balivo si è commosso più volte durante le puntate di Vieni da Me, profondamente scossa per via dell’emergenza sanitaria – la conduttrice si sta riposando. La Balivo, infatti, si sta godendo dei giorni al mare con la famiglia, in attesa di rendere note le sue scelte per la prossima stagione televisiva.

LEGGI ANCHE: Che fine ha fatto il giornalista Piero Badaloni?