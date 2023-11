Cavolo nero e ceci, una “combo” autunnale facile e veloce da provare

Un piacere per il palato è rappresentato da una combinazione inaspettata e, forse, sconosciuta ai più. Si tratta di una “zuppa” cavolo nero e ceci, accoppiata all’insegna della stagione autunnale e, non meno importante, vegetariana. I due preziosi ingredienti riescono a farsi apprezzare davvero da tutti, e questa ricetta ne sarà una prova evidente. Il piatto che ne viene fuori, questo mix di cavolo nero e ceci, è amato soprattutto da coloro che cercano un piatto ricco di sapori e nutrienti.

Adatto ai mesi più freddi, una zuppa calda come questa è l’ideale per scaldarsi. Va benissimo sia come piatto principale, sia come contorno. Per apprezzarla al meglio, si consiglia, ovviamente, di servirla ben calda, con un giro di olio in superficie e con dei crostini all’aglio. Probabilmente, diventerà una delle ricette preferite del vostro repertorio autunnale e invernale.

Gli ingredienti necessari per questa zuppa autunnale. Cavolo nero 300 g, Ceci lessi 300 g, Cipolle 1, Aglio 1 spicchio, Carote 1, Patate 1, Sedano 1 gambo, Brodo vegetale qb, Olio extravergine di oliva qb, Sale qb, Pepe qb.

Andiamo alla preparazione della combo cavolo nero e ceci.

Lavate e tagliate il cavolo nero a strisce sottili, tritate finemente la cipolla, l’aglio e il sedano, e tagliate a cubetti la carota e la patata.

In una pentola, scaldate un po’ di olio d’oliva a fuoco medio. Aggiungete la cipolla e l’aglio e soffriggeteli. Aggiungete il sedano, le carote e le patate e cuocete per alcuni minuti finché le verdure iniziano a ammorbidirsi.

Aggiungete il cavolo nero e mescolate bene. Versate il brodo vegetale nella pentola e portate a ebollizione. Riducete poi il fuoco e lasciate sobbollire per circa 20-25 minuti o finché le verdure sono tenere.

Unite infine i ceci cotti alla zuppa e cuocete per altri 5 minuti. Assaggiate e aggiustate di sale e pepe a vostro gusto. Servite il cavolo nero e ceci caldi, guarniti a piacere con dei crostini.

Perché il cavolo nero, vi starete chiedendo. Rappresenta una fonte di vitamine e di antiossidanti, tra cui i flavonoidi e i carotenoidi. Viene considerato un antinfiammatorio naturale. Una vitamina che contiene è anche la K e la C. Le fibre risultano utili ad abbassare il livello di colesterolo e ad accrescere il benessere dell’intestino per quanto riguarda la regolarità.