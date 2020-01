C’è posta per te, Antonio Banderas consola Marisa e le regala un forno

L’ultima puntata di C’è Posta per te, condotta da Maria De Filippi parte subito col botto grazie alla presenza dell’attore spagnolo, amato da tutti, Antonio Banderas.

La trasmissione inizia subito con la storia triste di una vedova, Marisa, che non riesce più a riprendere in mano la propria vita dopo il lutto del marito. E’ il figlio, Andrea, che la chiama come ospite della puntata per chiederle di “tornare ad essere la nostra mamma” e riprendersi dal lutto che non la fa più condurre una vita serena.

“Sistemati lo scialle perché c’è qualcuno di speciale”, queste le parole di Maria de Filippi prima di introdurre il super ospite Antonio Banderas che fa la sua comparsa nella parte finale della storia.

Antonio Banderas fa di tutto per convincere la donna a riprendersi dal lutto appena subito:

«Prima stavo parlando con andrea con tuo figlio, e ho detto qui non c’è una storia tragica. Vedo una storia di speranza perché hai tante cosi belle cose attorno a te che ti fanno andare avanti ogni giorno […] bisogna vivere perché le memorie di tuo marito sono dentro di te e dentro di loro (riferendosi ai flgli, ndr) […] so che è difficile. Pensarla cosi mi aiuta. Adesso sono qui, a livello umano, a livello di persona e sono felice di essere qui con te. […] Adesso devi pensare a te e devi pensare a quello che tuo figlio mi ha detto. Penso sia arrivato il momento di prendere e fare un passo in avanti. Adesso è il momento di rimanere con quelli che ci sono per te. Dimmi che lo farai».

L’attore spagnolo continua a consolare la donna e le fa un doppio regalo. Prima le dona un profumo e poi le chiede: “Puoi cucinare per me se venissi a trovarti in Sicilia?. La risposta ovviamente è affermativa. A questo punto quindi, Banderas comunica a di averle regalato un forno. La protagonista della storia ringrazia e la prima storia della puntata volge al termine.

