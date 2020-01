C’è Posta Per Te, Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti di Maria De Filippi

(VS) Il grande giorno di Maria De Filippi sta arrivando. Anche questo sabato la vera ‘Maria Nazionale’ si prepara per la conduzione del programma settimanale fatto di storie commoventi e che coinvolgono in genere o una persona o una intera famiglia.

E per festeggiare il primo mese della programmazione, con la sua quarta puntata, opportunamente registrata diverse settimane fa, anche questa volta c’è un giro di ospiti televisivamente niente male, con il continuo e ossessivo obiettivo Made in Mediaset di tenere alti gli ascolti. Primo ospite da tenere in considerazione è Ciro Immobile – bomber della Lazio e capocannoniere del campionato italiano – che si presenterà con la moglie Jessica Melena.

Jessica ha 27 anni, due in meno del marito, è nata a Bucchianico, in provincia di Chieti, in Abruzzo. È figlia di un postino che vive ancora lì e ogni tanto va a fare visita a suo padre. Fin da piccola è stata appassionata di danza e ha studiato ginnastica ritmica.

Ama le serie tv e le sue preferite sono Stranger Things, The OA e Suit. Si è diplomata e si è poi iscritta all’università, alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni. L’ha poi lasciata per seguire Ciro. Jessica e l’attaccante biancoceleste, infatti, si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due bambine: Michela e Giorgia.

Jessica ha preso parte, insieme ad altre wags, al programma in onda su Spike Tv Le Capitane. La storia d’amore di Ciro Immobile e della sua compagna Jessica è nata nel 2011, quando l’attaccante napoletano giocava a Pescara. Lady Immobile segue il suo compagno di vita in ogni parte del mondo, lui ricambia dedicandole ogni suo goal esultando mostrando la lettera ‘J’. I due diventeranno il regalo per una persona speciale.

Jessica ovviamente è attivissima sui social network, in particolare su Instagram, dove conta quasi 800mila seguaci. La donna spesso pubblica video in cui infastidisce il marito mentre gioca alla PlayStation. In Direct, invece, Jessica ha confessato di ricevere molti messaggi dai fantallenatori che hanno il marito in squadra.

