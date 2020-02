C’è Posta Per Te, Giovanna ha detto altre bugie

Sabato scorso a “C’è Posta per Te” non sono mancate le emozioni. A colpire il cuore dei telespettatori del celebre programma di Maria De Filippi è stata la storia di Giuseppe e Giovanna, che ha appassionato il pubblico a casa.

Il siciliano Giuseppe, originario di Monreale, che in gioventù ha trascorso dei momenti di spensieratezza con la trapanese Giovanna, voleva rincontrarla dopo ben 70 anni. È per questo infatti che l’uomo si è rivolto a Maria De Filippi e al suo programma per ritrovare la donna che gli ha fatto battere il cuore tanti anni addietro.

Lo staff del programma è riuscito a individuare tre donne che potrebbero corrispondere all’identità di quella ragazzina di 13 anni di cui si era invaghito Giuseppe negli anni ’50. Le tre signore si sono presentate in studio, ma nessuna di esse sembrava essere la Giovanna in questione.

Nessuna delle tre ha confermato di conoscere Giuseppe, ma la vera Giovanna era seduta proprio di fronte a lui e ha mentito sulla sua vera identità. Subito dopo la fine del programma infatti la signora Giovanna Di Stefano ha effettivamente ammesso di essere l’amore di gioventù di Giuseppe, sostenendo però di non averlo riconosciuto in un primo momento.

Il povero Giuseppe, infatti, durante la puntata si è visto chiudere la busta in faccia dalle tre donne, nonostante una in particolare corrispondeva effettivamente a tutti gli indizi che aveva fornito il 90enne.

La donna, che ha confessato di essere ancora sposata, voleva semplicemente salutarlo e dirgli che dopo averlo riconosciuto non aveva più intenzione di vederlo: «Amici come prima, non ci dobbiamo più vedere né sentire perché io ho la mia vita», gli ha detto liquidandolo.

Ma non è finita qui: a quanto pare la signora Giovanna non ha detto tutta la verità e sui social è scoppiata una polemica: secondo molti infatti la donna non è effettivamente sposata come ha confessato all’uomo.

«Lo sanno tutti che è separata» hanno commentato molti utenti che vivono nella sua stessa città. Forse Giovanna in realtà ha inventato tutte queste bugie per tenere lontano il suo vecchio amore di gioventù, che magari le ricorda un passato doloroso.

LEGGI ANCHE: C’è Posta Per Te, Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti di Maria De Filippi