C’è Posta per Te, gli ospiti della puntata di sabato 25 gennaio

Sabato 25 gennaio, in prima serata su Canale 5, l’appuntamento in Tv è con Maria De Filippi e le storie di C’è Posta per Te.

Nella terza puntata del people show tante storie e due regali speciali che coinvolgono due grandi artisti: l’attore premiato a Cannes 2019 per la magistrale interpretazione dell’ultimo film di Pedro Almodovar, candidato per la prima volta all’Oscar come migliore attore protagonista, Antonio Banderas e la bravissima interprete di cinema e tv Giulia Michelini.

A farla da padrone sono i sentimenti e le emozioni delle persone che si rivolgono a C’è Posta per Te per chiedere aiuto, per trovare conforto e riuscire a ricongiungersi con un proprio caro, per trovare il coraggio di affrontare vicende sentimentali difficili e per essere supportati umanamente ed emotivamente.

Forte delle ultime puntate, in cui ha raggiunto 5 milioni di spettatori e oltre il 30 per cento di share, Maria De Filippi è padrona assoluta del sabato televisivo e l’unica rimasta in un programma settimanale a raggiungere certi numeri. Vantaggio che gli permette di invitare davvero chi vuole. Così nelle scorse settimane è passato Johnny Depp, adesso Banderas e si attende di capire a chi altro arriverà.

In particolare Banderas, che ha registrato il programma già parecchie settimane fa, sarà la sorpresa speciale di una persona che vede in lui un vero mito e che vorrebbe incontrarlo. Stessa cosa per Giulia Michelini, protagonista di note fiction Mediaset e attrice in fortissima ascesa. L’obiettivo è fare scendere le lacrime anche a lei, che in televisione, quando recita, appare così fredda e spietata.

La scorsa settimana ospite della De Filippi è stata Mara Venier. Ma sono tutti ormai in attesa di capire se ci saranno due puntata ormai annuali e tradizionali del programma. In primis quella con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che in genere si presentano da Maria vestite da donna. Poi c’è la puntata con Patrick Dempsey, che è sempre una garanzia. Ma ancora non è dato sapere se loro verranno.

Intanto sia per Banderas che per Giulia Michelini, sembra che siano previste delle sorprese personali, al grido del tormentone «Questa è la storia di un regalo…».

Oltre a C’è posta per te, Maria De Filippi in questi giorni è superimpegnata anche con Amici e l’immancabile appuntamento quotidiano con Uomini e Donne. Si dimostra così una vera stakanovista della televisione italiana. L’unica che può prendere e superare i ritmi di Barbara D’Urso, con in più la responsabilità di essere letteralmente la creatrice del programma televisivo e proprietaria del format.

