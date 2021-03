C’è Posta per Te, le anticipazioni dell’ultima puntata

Maria De Filippi chiude stasera la stagioone di C’è Posta per Te.

chiude stasera la stagioone di C’è Posta per Te. Luciana Littizzetto sarà ospite e scriverà una lettera a Gemma Galgani .

sarà ospite e scriverà una lettera a . In studio ci sarà anche Alessandra Amoroso.

Stasera va in onda su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te. Scopriamo le anticipazioni dell’appuntamento finale di uno dei programmi storici di Maria De Filippi.

C’è Posta per Te: gli ospiti dell’ultima puntata

Nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta per Te, nello studio di Maria De Filippi saranno ospiti Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso. La comica torinese, che è stata più volte ospite dei salotti televisivi della De Filippi, in occasione della puntata finale dello show della moglie di Maurizio Costanzo scriverà una lettera a un’altra donna legata a filo doppio ai programmi della Fascino: Gemma Galgani, la dama di Torino che ha fatto la storia del Trono Over di Uomini & Donne.

In studio sarà presente anche Alessandra Amoroso che, reduce dalla partecipazione come ospite a Sanremo 2021, tornerà, per una sera, in un programma di colei che, più di dieci anni fa, ha segnato l’inizio della sua carriera ad Amici.

