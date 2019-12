Cecilia Rodriguez su Francesco Monte: “Litigavamo spesso”

Non deve essere facile essere una vip classificata come la sorella di…. Se poi tua sorella è Belen Rodriguez e tu, nonostante ne ripercorri le stesse identiche orme – dall’essere modella ai reality, passando per i gossip – e non riesci a ottenerne uguale popolarità, ogni giorno cerchi di consegnare ai media delle pillole della tua vita. Nell’attesa di diventare più famosa della sorella maggiore.

Cecilia Rodriguez non ha più rivisto Francesco Monte. A rivelarlo è la sorella di Belen che, ai microfoni del programma tv di Real Time di Rivelo. «No, eravamo entrambi al Coachella, ma in realtà non ci siamo incontrati. Io sono una che quando chiude, chiude». Ma l’argentina ha poi aggiunto: «Anche se sarebbe la cosa più normale avere un rapporto con un ex fidanzata perché è stata una persona a cui hai voluto tanto bene…Però no».

Oggi, nella sua vita, c’è spazio solo per Ignazio Moser con cui vive una splendida storia d’amore. Il matrimonio, però, nonostante i vari rumors, può aspettare: «Sono un po’ frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora», ha confessato a Lorella Boccia. I fiori d’arancio, dunque, probabilmente, non ci saranno neanche nel 2020.

Parlando della lunga relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne precisa: «Gli ho voluto veramente tanto bene, gli auguro il meglio. Quando mi sono messo con Ignazio volevo che lui trovasse una persona come è successo a me, non gli augurerei mai il male». Poi la Rodriguez ricordano i quattro anni d’amore dice: «ho ricordi belli, ma anche brutti. Mi ha trasformato nella persona che lui fosse, non mi sono sentita voluta veramente come lui diceva, mi voleva cambiare completamente. Litigavamo spesso».

E ancora: «Con il tempo ho imparato a gestire queste critiche – dice Cecilia che però non nasconde – mi facevano male tutti, sono arrivata dopo mia sorella, c’erano tutti questi paragoni. Sono arrivata in Italia per stare accanto a lei, poi ho capito che potevo lavorare e ne ho approfittato. I paragoni con lei non mi sono mai piaciuti, poi una volta che ho capito chi ero e cosa potevo fare mi sono rilassata».

A distanza di anni però Cecilia non vive più questo malessere: «oggi non mi dà più fastidio essere paragonata a mia sorella Belen». Nonostante tutto però Cecilia ha “usato il bastone” anche verso la sorella Belen in un particolare momento della sua vita: «avevo 13-14 giorni avevo bisogno del consiglio della sorella maggiore, era lontana, si poteva parlare al telefono, mi è mancato tenerla vicina, imparare tante cose che puoi imparare da una sorella maggiore».

