Cedro: l’agrume ricco di benefici ma dimenticato

Il cedro è un agrume appartenente al genere Citrus. Nel corso degli anni questo frutto è stato spesso messo in secondo piano, rispetto ai più comuni agrumi come limone, arancia e mandarino. Al giorno d’oggi però si sta rivalutando notevolmente l’importanza di questo frutto, grazie ai suoi innumerevoli benefici per la salute. Scopriamo di cosa si tratta e perché è così importante integrarlo nella propria dieta.

Le origini di questo agrume sono asiatiche e origini antichissime. Rappresenta prosperità e femminilità, secondo la cultura dei luoghi natii. Il suo arrivo in Europa è da collegare ai commerci fenici. Anche nell’antica Roma rivestiva un importante ruolo, oltre che come pianta ornamentale dai frutti colorati, anche come frutto per arricchire i banchetti.

Benefici del cedro: l’agrume dimenticato

Il sapore acidulo e amarognolo tipico di un agrume conferisce al cedro freschezza e grande versatilità in cucina ma non solo. Può essere usato per la preparazione di oli, essenze per profumare gli ambienti, medicinali e tanto altro. Scopriamo quali sono le proprietà benefiche di questo frutto:

Potere antiossidante : è ricco di vitamina C che aiuta a rafforzare il sistema immunitario, contrastando l’azione dei radicali liberi ma va anche a produrre collagene, importante per la salute della pelle, dei vasi sanguigni e delle ossa.

: è ricco di vitamina C che aiuta a rafforzare il sistema immunitario, contrastando l’azione dei radicali liberi ma va anche a produrre collagene, importante per la salute della pelle, dei vasi sanguigni e delle ossa. Ricco di fibra: la polpa del cedro presenta tanta fibra alimentare che regola il transito intestinale e aiuta a mantenere la salute dell’apparato gastro-intestinale. Inoltre, grazie al potere saziante della fibra, è ideale per chi vuole perdere peso.