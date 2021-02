Cellulite, i rimedi naturali migliori per sconfiggerla

Condizione che, a livello scientifico, si può classificare come un’alterazione del metabolismo localizzata a livello sottocutaneo, la cellulite è un inestetismo a dir poco odiato. Quali sono i rimedi naturali per sconfiggerla? Nelle prossime righe, scopriamo alcuni tra i più effiaci.

Infuso di gramigna

La natura ci offre diverse soluzioni preziose per combattere la cellulite. La gramigna, che può essere consumata sotto forma di infuso, è uno di questi. Si tratta infatti di una pianta dalla forte efficacia diuretica. Quando la si nomina, è necessario ricordare la possibilità di consumarla sotto forma di infuso preparandolo a partire da radici essiccate.

Ananas, prezioso alleato di bellezza

Quando si parla di rimedi naturali contro la cellulite, è doveroso chiamare in causa un prezioso alleato di bellezza: l’ananas. Fondamentale per migliorare la circolazione linfatica e per inibire la vasodilatazione, può essere utilizzato per preparare impacchi.

Giusto per fare un esempio, ricordiamo la possibilità di prepararne uno partendo da 3/4 fette del celebre frutto tropicale, che devono essere frullate per poi aggiungere un cucchiaio di radice di rusco. Il composto deve essere lasciato riposare per una ventina di minuti nella zona interessata dall’inestetismo.

Stile di vita

In generale, lo stile di vita conta tantissimo per combattere e prevenire la cellulite. Tra gli aspetti da curare rientra l’alimentazione, che dovrebbe essere caratterizzata da cibi poveri di zuccheri semplici e da un’importante quantità d’acqua. Inoltre, è il caso di ridurre l’apporto di latticini e di cereali di origine non integrale.

