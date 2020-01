Cena a lume di candela per Max Biaggi e Araba Dell’Utri

Sembra che Biaggi abbia finalmente trovato una donna che ha fatto breccia nel suo cuore, dopo la fine dell’amore con Bianca Atzei. L’ex centauro ha deciso di interrompere la sua storia con Bianca, dopo il brutto incidente avuto in pista nel giugno del 2017. Da quel tragico avvenimento, Max ha deciso di far prevalere il suo ruolo di padre, così da potersi dedicare ai figli che ha con Eleonora Pedron, Inés Angelica e Leon Alexander. Da quel periodo sono cambiate molte cose nella vita del pilota, infatti lui stesso ha dichiarato che:

«Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo».