Chi è Elisa De Panicis, la bellissima concorrente del Grande Fratello VIP

Elisa De Panicis è una modella e influencer. Concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, in queste ore è al centro dell’attenzione mediatica in quanto oggetti delle frasi sessiste che hanno portato alla squalifica di Salvo Veneziano, nella casa più spiata d’Italia in qualità di “highlander” assieme ad altri ex concorrenti storici del reality (Pasquale Laricchia, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese).

Elisa De Panicis: luogo e data di nascita

Elisa De Panicis è nata 27 anni fa a Desio, Comune della provincia di Monza e della Brianza. La ragazza ha vissuto per diversi anni in Spagna. Qui ha avuto la possibilità di farsi notare in diversi show. Tra questi è possibile citare Supervivientes, la versione iberica de L’Isola dei Famosi.

Alla sua permanenza in Spagna risale anche la partecipazione come concorrente a Mujeres y Hombres, ossia la versione spagnola di Uomini & Donne.

Altre informazioni sulla sua carriera

Elisa De Panicis è poliglotta. Padroneggia infatti in maniera perfetta, oltre all’italiano, anche l’inglese, il francese, lo spagnolo, il portoghese. Bravissima ballerina, è stata una presenza del salotto di Maria De Filippi. La De Panicis ha infatti corteggiato il tronista Alessio Lo Passo, che non l’ha scelta nonostante il palese feeling.

Instagram

Come poco fa ricordato, Elisa De Panicis è un’influencer. Il suo profilo Instagram è infatti seguito da più di un milione di persone ed è caratterizzato soprattutto dalla presenza di foto legate ai suoi shooting di moda.

Vita sentimentale

Sulla vita sentimentale di Elisa De Panicis non si hanno molte informazioni. Nel 2016 giravano voci, mai confermate ufficialmente, di una sua frequentazione con l’oggi fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo. I due non hanno mai parlato pubblicamente di relazione: le uniche testimonianze della liaison sono frutto di alcune foto rubate in barca, scatti nei quali la coppia appare in atteggiamenti intimi.

In questi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, i numerosi follower della De Panicis hanno avuto modo di scoprire un tassello in più relativo alla vita privata della ragazza. Il modello Andrea Denver, 29 anni a maggio e pure lui inquilino della casa più spiata d’Italia, si è infatti scusato per aver negato davanti alle telecamere un loro flirt del passato.

La storia sarebbe andata avanti circa un anno e mezzo e, come spiegato da Denver (all’anagrafe Andrea Salerno), lui avrebbe inizialmente scelto di negarla e di definirsi solo un amico della De Panicis per difendere la sua vita privata.

