Che fine ha fatto Anna Oxa?

Recentemente di lei ha parlato Fausto Leali, protagonista del Capodanno L’anno che verrà su Raiuno, condotto da Amadeus.

E certamente una come Anna Oxa manca tra le cantanti italiane di primo piano o al prossimo Festival di Sanremo. Proprio Leali e la Oxa lo vinsero nel 1989, con una canzone d’amore molto intensa che si chiamava Ti lascerò. Un brano scritto da scritto da Franco Fasano, Fausto Leali, Franco Ciani, Fabrizio Berlincioni e Sergio Bardotti.

Quel Sanremo è un alto esempio di spettacolo Anni Ottanta. Con l’inizio con Leali e l’arrivo a metà canzone di Anna Oxa, che ripercorre – con un filo di paura – le scale della passerella sanremese.

«Eravamo molto amici io e lei – ha dichiarato recentemente a ‘La Vita in Diretta’ –. A quel tempo, lavoravamo per la medesima casa discografica. Personalmente e in tutt’onestà, volevo chiudere del tutto con Sanremo, ma insistettero e mi dissero di andarci con lei».

Quello è stato uno dei momenti più belli della carriera della Oxa, partita alla fine degli anni Settanta con Un’emozione da poco e sviluppatosi negli anni.

LEGGI ANCHE: Chi è la compagna di Checco Zalone?

Sbagliato dire che gli ultimi anni sono stati di bassa visibilità per la Oxa, che continua a fare la cantante. Nel 2010, per esempio, era nel cast di Amici di Maria De Filippi, che ha affrontato con tutti i crismi che si devono a una vita che nella vita avrebbe voluto essere Patty Pravo, ma a cui è sempre mancato un certo quid e forse una certa “gentilezza” umana e culturale per raggiungere il livello della mitica Patty. Nel 2014 la Oxa è stata anche parte integrante del cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

LEGGI ANCHE: Parcheggio incivile, è reato bloccare l’auto altrui.

E pur rivelandosi sempre una grande professionista, non riesce ancora a togliersi quella ‘patina anni Ottanta’ di chi non ha capito che i tempi sono cambiati. E, infatti,se la cerchi sui social non la vedi molto attiva e non la vedi con tanti follower, dimostrazione del fatto che ogni cosa ha un suo tempo: è il web, ex, bellezza. Già, se fossimo negli anni Ottanta e ci fossero i Social, forse la Oxa sarebbe quasi la Elettra Lamborghini di turno. D’altra parte l’ereditiere, twerking a parte, sul palco si muove come lei.

Non si conosce il 2020 di Anna. Tutti noi vogliamo che sia come sempre: in musica. Il resto lo dirà il mercato, il successo e i fan.

LEGGI ANCHE: L’alluminio in cucina fa male? Ecco cosa bisogna sapere.