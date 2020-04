Il 15 aprile 2020 è caduto il decimo anniversario della scomparsa di quel monumento della tv che è stato Raimondo Vianello. L’attore, in coppia con la moglie Sandra Mondaini, per due decenni ha allietato le giornate degli italiani con la sitcom Casa Vianello, un palcoscenico dove si sono intrecciate a meraviglia finzione e realtà.

Nell’immaginario appartamento dei coniugi, per tanti anni è stata presenza fissa la tata, spesso complice di Sandra ‘contro’ il signor Raimondo. Chi si ricorda l’attrice che la interpretava? Lei si chiama Giorgia Trasselli e, oggi 70enne, ha alle spalle una lunga carriera di successi.

LEGGI ANCHE: In casa si ‘sentono’ gli spiriti di Sandra e Raimondo Vianello

Giorgia Trasselli: la carriera

Nata a Roma il 2 marzo 1950, Giorgia Trasselli ha studiato presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile della sua città. Negli anni successivi, si è perfezionata in danza e movimento scenico grazie ad alcuni dei formatori più celebri al mondo.

Nel corso della sua carriera ha lavorato sia al cinema, sia in tv. Per quanto riguarda la settima arte, il suo esordio risale al 1983, anno in cui è uscito nelle sale il film Occhei, Occhei, pellicola diretta da Claudia Florio. Giorgia Trasselli è stata diretta anche da Federico Moccia, per la seconda volta dietro la macchina da presta con Classe Mista 3a A.

La bravissima attrice romana si è però fatta conoscere al grande pubblico grazie a Casa Vianello. Ancora oggi, a 13 anni dalla fine della serie, ricorda ancora il provino che le ha cambiato la vita e parla con affetto della complicità tra i coniugi Vianello, che ha commosso tutta Italia.

Instagram

Giorgia Trasselli è presente su Instagram. Sul suo profilo condivide soprattutto scatti legati al suuo primo grande amore che oggi è tornata a vivere a pieno. Stiamo parlando del teatro! La simpaticissima tata di Casa Vianello è infatti tornata lì dove è cominciato e, oggi come oggi, calca i palcoscenici di tutta Itaia e insegna dizione.

LEGGI ANCHE: Che fine hanno fatto i figli di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello?