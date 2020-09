Sono tanti i volti che hanno segnato la storia della televisione italiana. Uno di questi è Luca Giurato. Classe 1939, è diventato famoso come firma di PaeseSera (dopo questi primi passi come cronista, ha lavorato per La Stampa e, nel 1986, ha diretto il giornale radio della Rai). A dargli notorietà, però, è stato soprattutto il piccolo schermo. Giurato, infatti, è stato uno dei conduttori storici di UnoMattina.

Noto per le sue gaffe linguistiche, Giurato ha lasciato il mondo del piccolo schermo nel 2017. Cosa fa oggi? Scopriamolo assieme.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta: “Con Daniele Scardina c’è stato amore profondo”

Cosa fa oggi Luca Giurato?

Luca Giurato, a tre anni dal suo addio al mondo che lo ha reso famoso (la sua carriera televisiva ha avuto inizio al principio degli anni ’90), compare molto meno in tv. Il protagonista di “giochi linguistici” diventati iconici – p.e. “buongiollo” – è a volte ospite in salotti televisivi nelle vesti di opinionista.

Luca Giurato ha mai partecipato a un reality? No. Il conduttore, che ha ormai tagliato il traguardo degli 80 anni, ha ricevuto diverse proposte in merito, ma ha affermato di aver sempre rifiutato.

LEGGI ANCHE: Quanto guadagna Rocco Casalino?