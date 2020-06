Che fine ha fatto Safiria Leccese, ex volto di Studio Aperto?

Safiria Leccese è stata, per diversi anni, uno dei volti più in vista di Studio Aperto. Da diverso tempo ormai, i telespettatori non la vedono più sul piccolo schermo. Giusto per fare un attimo il punto della situazione sulla sua ultima apparizione, ricordiamo che risale al 2016, in occasione del programma La Strada dei Miracoli. Inoltre, è stata ospite di Ciao Darwin 7. Cosa fa oggi? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Safiria Leccese: l’attività di scrittrice

Safiria Leccese, dopo aver messo in secondo piano la carriera televisiva, si è dedicata all’attività di scrittrice. L’ex volto di Studio Aperto ha infatti pubblicato due libri: il primo si intitola La Strada dei Miracoli e il secondo La Ricchezza del Bene – Storie di Imprenditori fra Anima e Business. L’ultimo titolo è uscito nelle librerie lo scorso aprile.

Nata a Gaeta nel 1970, la Leccese ha proprio cambiato vita! L’ex presentatrice sta promuovendo i suoi libri anche tramite Instagram. Il suo account è seguito da circa 900 persone ed è caratterizzato dalla presenza di diversi post dedicati alla sua attività letteraria. Si parla anche delle sue ‘incursioni’ sul piccolo schermo. Non a caso, tra i contenuti social compare un ricordo della sua ospitata a Ciao Darwin 7, in occasione della quale ha capitanato la squadra dello ‘spirito’, che si è contrapposta a quella della carne guidata invece da Tina Cipollari.

LEGGI ANCHE: Gianni Sperti: le parole sul matrimonio con Paola Barale

Tornando un attimo alla sua vita oggi e uscendo dai binari professionali, ricordiamo che vive a Roma e che è sposata con un avvocato. Ferventi cattolici entrambi, sono genitori di un figlio di cui non si conosce ufficialmente il nome e che, secondo le fonti più accreditate, dovrebbe avere poco meno di dieci anni.

LEGGI ANCHE: Mario Giordano: età, vita privata, carriera, programmi tv, querele