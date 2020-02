Coppia inossidabile sullo schermo televisivo e nella vita, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini non hanno avuto figli naturali. Hanno però adottato i coniugi filippini Magsino, che hanno iniziato a lavorare per loro negli anni ’90. I Magsino hanno avuto due figli, John Mark e Raimond, molto attaccati ai due attori, che definivano zii. Che fine hanno fatto i due ragazzi? Scopriamolo assieme.

Che fine hanno fatto Gian Marco e Raimond, i figli adottivi di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

A breve cadrà il decimo anniversario della scomparsa di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, venuti a mancare a pochi mesi di distanza (lui è scomparso il 15 aprile 2010, lei il 21 settembre). A distanza di diversi anni dalle contestazioni legate all’eredità dei due attori, che avevano deciso di lasciare tutto alla famiglia Magsino, oggi John Mark – meglio conosciuto come Gian Marco – e Raimond hanno cambiato vita.

Famosi fin da piccoli in quanto apparsi in una delle puntate della sitcom Casa Vianello, vivono oggi nell’attico di Segrate che fu dimora storica della coppia che tanto ha dato alla comicità italiana. Conosciutisi nel 1958, Sandra e Raimondo (che ha lavorato con lei e con tantissime altre donne importanti della tv, tra le quali è possibile citare Heather Parisi) non si sono più lasciati e hanno raccontato all’Italia la storia di un sodalizio personale e artistico senza eguali.

Intervistati sulle pagine di Oggi nel dicembre 2019, Gian Marco e Raimond hanno parlato della loro vita da giovani uomini. Ventotto anni il primo e ventitrè il secondo, ricordano con molta tenerezza i vent’anni passati con i Vianello.

Cosa fanno oggi? Gian Marco, che si era iscritto a economia, ha poi abbandonato gli studi universitari per seguire corsi di memoria e lettura veloce. Oggi si occupa di network marketing. Raimond, invece, terminati gli studi liceali ha aperto una società immobiliare.

I figli adottivi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sono presenti su diversi social. Su Instagram, però, troviamo solo Raimond.

Con il profilo @itsnotraimond, il figlio adottivo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello condivide soprattutto scatti legati alla sua passione per la moto. E i genitori? Edgar e Rosalie si dedicano invece alle attività di una onlus che hanno aperto nelle Filippine, dedicandola ovviamente alla coppia che, quasi 30 anni fa, li ha accolti nella loro dimora con un figlio piccolo.

