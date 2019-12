Che fine hanno fatto Katia e Ascanio del Grande Fratello?

È noto che il Grande Fratello è amato e odiato dal pubblico. Ma nulla può impedire di dimostrare che è spesso stato, lo vediamo sin dalla prima edizione, un luogo d’amore. C’è chi al Gieffe ha fatto sesso, chi è stata coppia per un po’ e chi invece coppia lo è diventato e sembra che lo restterà er sempre.

È il caso di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Lei entrò un po’ come una sorta di “influencer” ante litteram che lavorava nei locali della Milano bene. Aveva poco più di vent’anni e con quei suoi capelli lunghi e biondi fece innamorare tutti i maschi della casa. Ma la spuntò lui, Ascanio Pacelli, discendente dell’omonimo Papa, che dopo averla tolta dalle grinfia di Patrick e Tommaso, la fece sua, portandola fino all’altare.

Una volta usciti dalla casa si sono sposati ed hanno avuto due bambini, Matilda e Tancredi. Ecco cosa fanno oggi.

Sono ormai passati 15 anni da quando Katia e Ascanio, all’interno della casa del Grande Fratello iniziavano una relazione. Una storia fatta da alti e bassi, indimenticabile l’appellativo di zerbino dato al nobile dalla ragazza. Ma gli scontri e le litigate sono ormai storia vecchia: i due, infatti, una volta usciti si sono sposati 2005 e oggi hanno due figli: Matilda nata nel 2007, e Tancredi nel 2013.

Il discendente di Papa Pacelli (Pio XII, pontefice dal 1939 al 1958) ha alternato la carriera radio e Tv al suo vero mestiere: il maestro di golf. Katia invece è stata opinionista nello studio di Pomeriggio 5 ma dopo aver riscosso un grande consenso sui social network, è diventata una vera influencer.

Su Instagram, infatti, condivide scatti dei suoi viaggi, amici e con la sua famiglia, ma anche in cui si mostra in tutta la sua bellezza:

«Io vado in palestra quasi tutti i giorni, lo faccio per me, per tenermi in forma, ma anche per mio marito. Tante volte vedo mamme trascurate, in sovrappeso, accanto a mariti più gagliardi. Beh, poi finisce che le corna arrivano davvero. Bisogna non mollare in tante cose, se si tiene a un rapporto di coppia. È stato mio marito Ascanio a spronarmi: ‘Devi far venire fuori la tua femminilità’. E a me, che all’inizio ero un po’ perplessa, è piaciuto tantissimo. Avrei potuto continuare a scattare per ore. Aveva ragione mio marito: una donna, anche se mamma e moglie, deve restare sempre femmina», aveva dichiarato Katia qualche tempo fa.

Tutto questo per dimostrare che, quando arriva l’amore, non tutti i reality vendono per nuocere.

