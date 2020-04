Cheesecake: la ricetta della versione newyorkese, quella vera

Ormai esistono moltissime versioni della cheesecake, è diventata una torta diffusa in tutto il mondo, ma le origini sono importanti per noi e la nostra ricetta le rispetta. Fa parte della tradizione americana ed è preparata con una base fragrante di biscotti e una crema molto equilibrata, realizzata con il formaggio cremoso.

Dolce, morbida e un po’ acidula, a causa del topping di panna e una cascata di frutti di bosco, questa torta ci darà un’aria internazionale e stupirà i nostri ospiti. Ma vediamo quali sono gli ingredienti:

240 g di biscotti Digestive;

110 g di burro;

500 g di formaggio fresco spalmabile;

100 g di panna fresca liquida;

65 g di zucchero;

25 g di amido di mais;

Un uovo di media grandezza;

Un tuorlo;

Mezzo limone spremuto;

Un baccello di vaniglia;

100 g di panna acida;

Frutti di bosco q.b.;

Menta q.b.

Per preparare la cheesecake, prima di tutto bisogna fondete il burro e lasciatelo intiepidire; nel frattempo mettiamo i biscotti in un mixer e frulliamoli fino a ottenere una polvere. Andranno trasferiti in una ciotola e mescolati con il burro fuso, finché non si avrà un composto omogeneo. Questo servirà a creare la base sul fondo e ai lati della teglia, andrà fatto indurire in frigo per 30 minuti (o 15 minuti in freezer).

Per la crema rompiamo un uovo in una ciotola, aggiungiamo un tuorlo, lo zucchero e amalgamiamo il tutto con una frusta. Prendiamo i semi di mezza bacca di vaniglia (senza buttare il resto) e uniamoli alle uova, insieme al formaggio spalmabile.

Appena ottenuto un composto omogeneo, aggiungiamo il succo di limone e l’amido di mais. Uniamo la panna e mescoliamo con delicatezza. Questa crema dovrà essere distribuita sopra il fondo di biscotto.

Livelliamo la superficie e mettiamo la teglia in forno statico preriscaldato a 160° per 60 minuti, successivamente proseguiamo la cottura a 170° per altri 20 minuti. Una volta cotta, lasciamo che si raffreddi nel forno spento con lo sportello aperto.

Nel frattempo, in una ciotola, mettiamo la panna acida con i semi della mezza bacca di vaniglia tenuta da parte e amalgamiamo il tutto con una spatola. Versiamo il topping sulla cheesecake a temperatura ambiente e uniformiamo. Rimettiamo la torta in frigo per altre due ore.

La decorazione tradizionale prevede l’utilizzo dei frutti di bosco e alcune foglioline di menta, ma ormai esistono tante versioni di questo dolce, alcune anche senza la cottura in forno. Può essere conservata in frigorifero per cinque giorni, non di più.

