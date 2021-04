Chef Rubio contro Brumotti: “Te ne hanno date troppo poche”

Chef Rubio torna ad attaccare sui social. Bersaglio dei suoi strali, in questo caso, è Vittorio Brumotti, che ha recentemente fatto un servizio per Striscia nel quale ha documentato – subendo un’aggressione – la situazione di spaccio e degrado del Quarticciolo, area urbana del Municipio V di Roma.

Brumotti sei un infame, troppo poche te ne hanno date

Queste alcune delle parole pubblicate da Chef Rubio su Twitter contro Vittorio Brumotti. Lo chef capitolino si è scagliato contro l’inviato del tg satirico difendendo gli abitanti del quartiere romano.

Me sta a venì un sospetto… ma voi vedé che i VENDITORI DI MORTE del Quarticciolo so gli stessi che riforniscono Montecitorio? Li morté, e mo? Vabbè tanto stanno coperti

LEGGI ANCHE: Si trasferisce dai nonni per avere il reddito di cittadinanza, denunciato

Rubio si è scontrato anche con Giorgia Meloni, che ha difeso Vittorio Brumotti dagli strali dello chef romano. Ecco uno dei tweet che Rubini ha rivolto alla leader di Fratelli d’Italia.

Aha @GiorgiaMeloni sempre in campagna elettorale: 10 per le foto🤣! Se faceste il vostro, lo spaccio in periferia e nei quartieri abbandonati dalle istituzioni probabilmente non sarebbe necessario, e quell’artro eviterebbe le pizze. Vacce al Quarticciolo invece de sta sui social pic.twitter.com/NS0wbFOHHk

— Rubio (@rubio_chef) April 21, 2021