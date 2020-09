Chi è Alberto Tinarelli, il nuovo marito di Nicoletta Mantovani

Nicoletta Mantovani, dal 2007 vedova di Luciano Pavarotti, dal quale ha avuto la figlia Alice nel 2003, si è sposata con Alberto Tinarelli presso la Chiesa dell’Antoniano di Bologna. Chi è il secondo marito della vedova del grande tenore? Scopriamolo assieme!

Chi è Alberto Tinarelli

Alberto Tinarelli ha 52 anni. Il nuovo marito di Nicoletta Mantovani non lavora nel mondo dello spettacolo, ma è un consulente finanziario che lavora nel capoluogo emiliano in un’azienda di servizi.

Rapporto con Nicoletta Mantovani

Alberto Tinarelli è entrato nella vita di Nicoletta Mantovani pochi mesi prima delle nozze. Il consulente bolognese ha conosciuto la vedova di Pavarotti poco meno di un anno fa, in occasione di una cena organizzata dall’amica comune Grazia Verasani.

Intervistata in merito a questo suo nuovo amore, arrivato a pochi anni dall’addio a Filippo Vernassa, Nicoletta Mantovani ha specificato che, grazie al lockdown vissuto assieme, ha imparato ad apprezzare Alberto.

Parlando della proposta di matrimonio, la Mantovani, che da anni si impegna ogni giorno per perpetuare la memoria artistica di Luciano Pavarotti, ha svelato che Tinarelli le ha detto che, qualora Alice avesse tentennato davanti alla notizia delle loro nozze, non si sarebbero sposati. Per questo, come specificato sempre dalla Mantovani, lo ha chiesto anche alla giovane Pavarotti, che è “esplosa di gioia”.

