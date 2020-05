Chi è Alessandro Nasi, il compagno di Alena Seredova?

Alena Seredova, nonostante la contingenza difficile legata all’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento speciale: è infatti incinta per la terza volta. Come ben si sa, la modella ceca avrà presto una bimba, per lei la terza figlia. Il padre è Alessandro Nasi, l’uomo che le ha ridato la felicità dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Alessandro Nasi: dove e quando è nato

Alessandro Nasi è nato nel 1974 a Torino. Suo padre è Andrea Nasi. La madre, invece, è Daniela Remmert, sorella del padre naturale di Carla Bruni (il fatto che la moglie dell’ex Presidente francese non sia figlia di Alberto Bruni Tedeschi è cosa nota dal 2007).

Parente della famiglia Agnelli, Alessandro Nasi fa coppia fissa con Alena Seredova dal 2015. Vicepresidente della holding finanziaria Exor – controllata dagli Agnelli e caratterizzata da una capitalizzazione di 24 miliardi di dollari USA – ha vissuto per molti anni negli USA. Laureato in Economia nel capoluogo piemontese, ha conosciuto Alena Seredova allo stadio (luogo che lei, per ovvi motivi familiari, ha frequentato tantissimo nel corso degli anni.

Instagram

L’imprenditore torinese è presente su Instagram ma con un profilo privo di foto. In compenso, compare ogni tanto negli scatti social della compagna che, per esempio, qualche giorno fa ha pubblicato una dolcissima foto di coppia in cui annuncia che la gravidanza è ormai arrivata a 35 settimane.

La coppia, innamoratissima, potrebbe presto arrivare al matrimonio? Secondo quanto riportato sulle pagine di Vanity Fair poco dopo l’annuncio della terza gravidanza – avvenuto con un post su Instagram lo scorso 29 gennaio – i due non avrebbero alcuna fretta di convolare a nozze. Alena Seredova, ironizzando, ha chiamato in causa le statistiche delle coppie che si sposano dopo i 70 anni e che, dati alla mano, durano di più. A suo avviso, c’è quindi tempo prima del gran giorno!

