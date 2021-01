Il cuore di Sandra Milo, una delle attrici che hanno fatto la storia del cinema italiano, batte per l’imprenditore Alessandro Rorato. La diva, musa e amante di Fellini, ha parlato della loro storia nel corso dell’intervista rilasciata domenica 9 gennaio a Mara Venier nel salotto di Domenica In.

Sandra Milo e Alessandro Rotaro: come si sono conosciuti?

Ci siamo conosciuti a Venezia. Eravamo ad una cena, lui aveva tante attenzioni per me, era così carino, gentile. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne.

Queste alcune delle parole che la diva, tornata recentemente sul grande schermo con il film Free – Liberi di Fabrizio Cortese e battutasi in prima linea per tenere accesi i riflettori sulla difficile situazione dei lavoratori dello spettacolo durante l’emergenza sanitaria, ha dedicato al compagno.

Come già specificato, il fidanzato di Sandra Milo è un imprenditore. Alessandro Rorato, 49 anni, opera nel settore della ristorazione e del catering. La coppia non convive. Come specificato dall’attrice stessa, Rorato vive in Veneto e “Come tutti i veneti è un grande lavoratore”.

